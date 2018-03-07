Саакашвілі заявив про плани стати прем'єром або мером Одеси

Колишній президент Грузії і екс-губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі готовий стати прем'єром або мером Одеси. Про це він заявив в інтерв'ю Meduza.

"Я готовий бути прем'єром, я багато разів про це говорив", - сказав він.

На уточнююче питання, чи політик не збирається йти у президенти України, він відповів, що головні реформи повинні проходити через уряд.

"Ні, звичайно. Я вважаю, що в Україні на перехідному етапі не потрібно дві особи у владі. Президент нехай займається обороною і зовнішньою політикою, але реформи, зміни, ментальна революція — все повинно проходити через уряд і через парламентську більшість", - підкреслив Саакашвілі.

Також він розповів, що президент України Петро Порошенко раніше вже пропонував політику крісло прем'єр-міністра, але, на його думку, це був піар з боку глави держави.

"Але коли Порошенко мені сам пропонував це два або три рази, коли я з ним обговорював умови, я зрозумів, що це для піару, для фасаду, а потім мене просто заберуть звідти, не дозволивши зробити жоден реформаторський крок. Він не хотів міняти міністрів, не хотів нових парламентських виборів, не хотів позбуватися від цієї корупційної більшості в парламенті. Навряд чи б я зміг зі зв'язаними руками і ногами досягти хоч якогось успіху. Я цей досвід вже отримав в Одесі. Якщо у прем'єра немає міністрів і парламенту, це нітрохи не краще, ніж безправний губернатор Одеси. Так що я від посади відмовився", - зазначив Саакашвілі.

Також він розповів, що не проти стати мером Одеси.

"Після того як я поміняю Україну, я обов'язково хочу переїхати в Одесу і стати її мером. Може бути, це і є наступний етап моєї кар'єри", - сказав в інтерв'ю екс-губернатор Одеської області.

За словами Саакашвілі, на попередньому робочому місці у нього не було ніяких повноважень по відношенню до одеської мерії.

"Чого ми добилися, але треба розуміти, що це навіть не сота частина того, що я хотів зробити. І у мене взагалі ніяких повноважень не було по відношенню до одеської мерії. Одеська мерія повністю в руках бандитів, і ці бандити прямо носять гроші в адміністрацію президента кожен місяць. Ось і вся історія. Тому, на жаль, саме місто Одеса, яке я дуже люблю, [ніяк не змінилося], крім того, що ми відкрили там кілька пляжів для людей. І навіть це було не в наших повноваженнях, ми порушували закон. У мене великий борг перед одеситами", - сказав Саакашвілі.

Нагадаємо, Державна прикордонна служба України заборонила Саакашвілі в'їзд на територію держави до 2021 року.

Влітку 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом позбавив Саакашвілі українського громадянства, коли той перебував у США.

10 вересня того ж року Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні своїх прихильників, що супроводжувалося протистоянням з прикордонниками та правоохоронцями. А вже 22 вересня 2017 року Мостиський районний суд Львівської області визнав політика винним у незаконному перетині кордону України.

У січні 2018 року Окружний адміністративний суд Києва відмовив Саакашвілі в позові до управління ДМС у Київській області через відмову в наданні йому статусу особи, яка потребує додаткового захисту. А в лютому Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив це рішення, і Саакашвілі вислали до Польщі.

Пізніше Саакашвілі приїхав до Нідерландів, там він отримав посвідчення особи, що дає йому право на проживання та роботу в Євросоюзі.