Скріпаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичним газом, - поліція Британії

7 березня, 2018 - 20:26
Британська поліція вважає, що колишній російський шпигун Сергій Скріпаль та його дочка були отруєні нервово-паралітичним газом.
Про це на прес-конференції в середу заявив помічник комісії міліції поліції Марк Роулі, передає CNN.
Роулі сказав, що поліція розглядала цей інцидент як "спробу вбивства нервово-паралітичним газом".
Він додав, що поліція вважають, що ця дія була цілеспрямована.
Раніше повідомлялось, що британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.