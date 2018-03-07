Скріпаль і його дочка були отруєні нервово-паралітичним газом, - поліція Британії

Британська поліція вважає, що колишній російський шпигун Сергій Скріпаль та його дочка були отруєні нервово-паралітичним газом.

Про це на прес-конференції в середу заявив помічник комісії міліції поліції Марк Роулі, передає CNN.

Роулі сказав, що поліція розглядала цей інцидент як "спробу вбивства нервово-паралітичним газом".

Він додав, що поліція вважають, що ця дія була цілеспрямована.

Раніше повідомлялось, що британська розвідка МІ5 вважає отруєння екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки спробою вбивства, пов’язаною з Росією.