США не планують відмовлятися від підвищення мита на сталь

Попри різку критику міжнародних партнерів США, а також побоювання американських компаній щодо можливого виникнення торговельної війни через підвищення мита на сталь та алюміній, адміністрація Трампа продовжує зусилля на цьому шляху.

Відповідну заяву озвучив у середу міністр фінансів США Стівен Мнучін у інтерв'ю телеканалу Fox Business.

"Ми просуваємося вперед з цими тарифами, і в цьому є план", - підкреслив глава мінфіну США.

Ініціатива Трампа спричинила не тільки різку міжнародну реакцію, а також побоювання американських компаній щодо виникнення торговельної війни глобального характеру. Проте Мнучін висловив упевненість, що план президента Трампа створює можливості для американських компаній.

У свою чергу в Єврокомісії сподіваються, що США не будуть запроваджувати мита на сталь і алюміній з ЄС.