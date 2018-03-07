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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

США не планують відмовлятися від підвищення мита на сталь

7 березня, 2018 - 21:51
Фото Reuters

Попри різку критику міжнародних партнерів США, а також побоювання американських компаній щодо можливого виникнення торговельної війни через підвищення мита на сталь та алюміній, адміністрація Трампа продовжує зусилля на цьому шляху.

Відповідну заяву озвучив у середу міністр фінансів США Стівен Мнучін у інтерв'ю телеканалу Fox Business.

 "Ми просуваємося вперед з цими тарифами, і в цьому є план", - підкреслив глава мінфіну США. 

Ініціатива Трампа спричинила не тільки різку міжнародну реакцію, а також побоювання американських компаній щодо виникнення торговельної війни глобального характеру. Проте  Мнучін висловив упевненість, що план президента Трампа створює можливості для американських компаній. 

У свою чергу в Єврокомісії сподіваються, що США не будуть запроваджувати мита на сталь і алюміній з ЄС.

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