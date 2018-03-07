США ввели додаткові санкції проти КНДР

США ввели додаткові санкції проти Північної Кореї через застосування нею хімічної зброї для вбивства зведеного брата глави КНДР Кім Чен Ина Кім Чон Нам. Про це йдеться в офіційній заяві речниці американського Державного департаменту Хезер Науерт.

У ній зазначається про те, що 22 лютого 2018 року США з'ясували, що влада Північної Кореї використала бойову отруйну речовину VX для вбивства Кім Чон Нама в аеропорту міста Куала-Лумпур.

Через це американська влада накладає на КНДР додаткові санкції, які набули чинності після опублікування у Федеральному реєстрі 5 березня 2018 року.

"США рішуче засуджують використання хімічної зброї для скоєння вбивства. Це публічний прояв неповаги до універсальних норм щодо використання хімічної зброї ще раз демонструє нерозважливий характер КНДР і вказує, що ми не можемо дозволити собі терпіти будь-яку північнокорейську програму щодо розробки зброї масового знищення", - наголошується у заяві.

Газ VX належить до числа найтоксичніших речовин, що застосовують у хімічній зброї. З'явився у 1950-і роки внаслідок помилки при розробці пестицидів. Речовина була створена в 1955 році у Великій Британії, вона не має кольору і запаху, і може вироблятися в формі рідини, аерозолю або крему. Після її потрапляння до організму у великих дозах смерть настає приблизно за 15 хвилин.