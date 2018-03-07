Суд скасував виправдувальний вирок офіцеру МВС у справі про побиття журналіста під час Євромайдану

Верховний суд скасував виправдувальний вирок заступнику командира батальйону патрульної служби Управління МВС в Черкаській області Петру Паливоді у справі про побиття фотокореспондента Ігоря Єфімова в часи Євромайдану. Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на прес-службу Національної спілки журналістів України.

"Верховний суд колегією суддів Касаційного кримінального суду скасував ухвалу Апеляційного суду Черкаської області від 30 березня 2017 року, якою виправдано заступника командира батальйону патрульної служби Управління МВС в Черкаській області Петра Паливоду, який керував співробітниками міліції, що у часи Євромайдану жорстоко побили фотокора Ігоря Єфімова у Черкасах", - йдеться в повідомленні.

За даними НСЖУ, касаційний суд зазначив, що "апеляційний перегляд кримінального провадження відбувся формально, а ухвалу апеляційного суду не можна визнати законною, обрунтованою та вмотивованою".

У Спілці журналістів наголосили, що це одна з багатьох справ щодо побиття журналістів у часи Євромайдану, яка завдяки національному та міжнародному розголосу все ще має шанси закінчитися обвинувальним вироком для нападників.

Секретар НСЖУ, правозахисник Валерій Макеєв назвав рішення касаційного суду кроком назустріч захисту прав журналістів.

"Ця справа від самого початку починалася з численними порушеннями. Хоча б взяти до уваги те, що факт побиття очевидний, відповідні фото облетіли всі українські та міжнародні ЗМІ, а самої справи про побиття не існує. Є лише справа про службову недбалість щодо керівника підрозділу, який не проконтролював дії своїх підлеглих", - зазначив Макеєв.

На думку голови Національної спілки журналістів Сергія Томіленка, саме журналістська солідарність та громадський тиск на органи прокуратури дають шанс захистити у суді права побитого ще у часи Євромайдану журналіста.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року в Черкасах під час Євромайдану міліціонерами було жорстоко побито фотокореспондента газети "Вечірні Черкаси" Єфімова, який виконував редакційне завдання. Лікарі діагностували у Єфімова травму голови зі струсом головного мозку, рани м’яких тканин, вивих плеча, садна та інші. Прокуратура кваліфікувала ці травми як легкі і вже через кілька днів почала розслідувати справу.

5 лютого 2015 року прокуратура Черкаської області направила до суду обвинувальний акт стосовно одного із керівників батальйону патрульної служби Паливоди за службову недбалість під час проведення акцій протесту у Черкасах, внаслідок чого міліціонери побили журналіста Єфімова. 12 грудня 2016 року Соснівський суд Черкас виправдав підсудного, який на момент побиття журналіста стажувався на посаді заступника командира батальйону.

У січні 2017 року Єфімов подав апеляційну скаргу, але в Апеляційному суді, засідання якого відбулося 30 березня 2017 року, єдиного підозрюваного було остаточно виправдано.