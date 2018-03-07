Туск надіслав лідерам ЄС стратегію щодо майбутніх відносин з Британією після Brexit

Голова Євроради Дональд Туск надіслав лідерам ЄС стратегію щодо майбутніх відносин з Великою Британією після Brexit. Про це Туск заявив на прес-конференції в Люксембурзі, повідомляє прес-служба Євроради, передає "РБК-Україна".

"Дві години тому я направив 27 державам-членам ЄС мій проект керівних принципів для наших відносин з Великобританією після Brexit. Я тут, в Люксембурзі, щоб проконсультуватися з прем'єр-міністром щодо цих рекомендацій, які, я сподіваюся, будуть прийняті на саміті Євроради у в березні (22-23 березня)", - заявив він.

Туск заявив про небажання будувати стіну між ЄС і Великою Британією.

"Великобританія буде нашим найближчим сусідом, і ми хочемо залишитися друзями і партнерами після Brexit", - зазначив він.

Так, Туск пропонує тісну співпрацю ЄС і Великої Британії в питанні боротьби з тероризмом і міжнародною злочинністю. Крім того, ЄС пропонує Британії брати участь в програмах ЄС у сфері досліджень та інновацій, а також в галузі освіти і культури.

"Я маю намір уникнути особливо абсурдного слідства Brexit - порушення польотів між Великобританією і ЄС. Для цього ми повинні якомога швидше почати обговорення цієї проблеми", - зазначив Туск.

Крім того, Туск наголосив на необхідності укладення торговельної угоди, що охоплює всі сектори.

Як повідомлялося, парламентер Європарламенту по Brexit Гай Верхофстадт після зустрічі з прем'єр-міністром Терезою Мей заявив, що Велика Британія та Європейський Союз наблизилися до укладення договору, що гарантує права експатріантів після виходу Британії з блоку.