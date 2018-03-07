У Бельгії вперше засудили чоловіка за сексистську репліку в громадському місці

3 тисячі євро за фразу офіцерові: "Заткнись, я не розмовляю з жінками, поліцейський - не жіноча робота". Про це пише The New York Times.

Суд Брюсселя засудив чоловіка за сексистську репліку в громадському місці, сказану на адресу жінки-поліцейського. Бельгієць, чиє ім'я не називається, порушив правила дорожнього руху, а після зауваження офіцера почав ображати жінку.

Чоловік не прибув до суду на розгляд справи: якщо він не виплатить штраф, то сяде на місяць у в'язницю. Закон про неприпустимість сексизму прийняли в 2014 році, але до 2018 року нікого не визнавали винним в його порушенні.

У той же час французька газета Le Soir стверджує, що перший випадок покарання за сексизм був в 2016 році. Тоді під час арешту чоловік образив жінку-поліцейського. Його визнали винним в "приниженні гідності людини через її стать", пише The Guardian.

Закон, що передбачає покарання за прояв сексизму, був прийнятий в Бельгії в 2014 році. Згідно з ним, сексизмом визнаються слова або дії, що демонструють неповагу і засновані на статевій приналежності людини. Вони підлягають кримінальному переслідуванню, якщо відбулося "приниження людської гідності".