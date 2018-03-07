У Києві 12 березня відбудеться панахида за Славою Стецько

На Байковому кладовищі 12 березня 2018 року відбудеться панахида за Славою Стецько.

Про це повідомляє прес-служба Конгресу Українських Націоналістів.

«12 березня 2018 року виповнюється п’ятнадцята річниця з дня, коли відійшла у вічність перша голова Конгресу Українських Націоналістів(1992-2003 рр.), голова Проводу ОУН (1991-2001 рр.), Президент Антибільшовицького Блоку Народів (1986-2003 рр.), народний депутат України 2, 3 та 4-го скликань Слава Стецько. Цього дня у м. Києві відбудуться пам’ятні заходи. Конгрес Українських Націоналістів покладе до могили Слави Стецько квіти. Представники українських церков відслужать панахиду. Відбудеться мітинг-реквієм», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що початок панахіди буде о 12.00 на Байковому кладовищі (49 ділянка)

Конгрес Українських Націоналісті запрошує всіх долучитися і вшанувати в цей день пам’ять Великої доньки України Слави Стецько.