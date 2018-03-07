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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

У Києві під час спецоперації на "Лісовій" поранили співробітника СБУ

7 березня, 2018 - 15:10
Фото НПУ

У Києві під час проведення спецоперації із затримання торгівця зброєю та боєприпасами поблизу станції метро "Лісова" був поранений співробітник СБУ. Про це повідомила у середу, 7 березня, речник СБУ Олена Гітлянська на своїй сторінці у Facebook.

"Оперативники СБУ встановили, що діючий працівник батальйону спеціального призначення Національної поліції Київської області займався збутом боєприпасів. Під час затримання він чинив опір правоохоронцям, підірвавши гранату, внаслідок чого легкі тілесні пошкодження отримав співробітник СБУ", - написала вона.

Гітлянська нагадала, що зловмиснику вдалося втекти з місця події.

У рамках кримінального провадження, відкритого Нацполіцією за ч. 1 ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя співробітника правоохоронного органу), вживається комплекс невідкладних заходів із його затримання.

Гітлянська зазначила, що СБУ щодня реалізує комплекс заходів із блокування ввезення та торгівлі зброєю та боєприпасами у мирних регіонах України.

Загалом за останній рік СБУ з незаконного обігу вилучено 1 тис. 238 одиниць зброї, 496 тис. 551 боєприпас (набої, міни, гранати), 4 саморобні вибухові пристрої, 346,5 кг вибухових речовин, поінформувала вона.

Нагадаємо, вибух стався увечері 6 березня у Києві неподалік зупинки громадського транспорту біля станції метро "Лісова".

В результаті вибуху одна з машин спалахнула, а водій отримав осколкові поранення. Його доправили у лікарню. Зловмисник втік у напрямку Броварів.

Джерело: День

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