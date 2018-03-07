У Львові для незрячих діток надрукували й озвучили "Кобзар"

Автор ініціативи – Оксана Потимко, яка очолює Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка». Отже, збірку віршів Тараса Шевченка «Дитячий Кобзар» шрифтом Брайля (рельєфно-крапкова версія) з аудіоверсією на CD готували у Львівській політехніці. І всі, хто працював над проектом, виконували свою роботу благодійно. Тираж книжки також розповсюдять безкоштовно.

Наклад видання – 120 примірників, і це, говорить Оксана Потимко, – дуже багато, адже, до прикладу, у Києві зараз надрукували книжку про дівчат і хлопчиків у кількості 30 примірників. І це – для всієї України!

Поезії «Кобзаря» озвучували дванадцять незрячих діток віком від 8 до13 років, серед яких – четверо інклюзят і восьмеро учнів Львівської спецшколи-інтернату №100, та сім музикантів – вокалістка і скрипалька Оксана Муха, скрипаль-віртуоз, львівський Паганіні Олександр Божик, тенор-універсал вокальної формації «Піккардійська терція» Ярослав Нудик, вокаліст і гітарист Андрій Хавунка, співаки Павло Табаков та Олеся Киричук, композитор, керівник хору «Дударик» Дмитро Кацал. Допомагала діткам і консультувала дорослих народна артистка України, заньківчанка Олександра Бонковська, яка вже дуже тривалий час бере участь у реалізації починань саме для незрячих.

«Діти прекрасно орієнтувалися в поезії, яку читали», – сказала, зокрема, Леся Бонковська. Й наголосила на тому, що на диску немає особливої акторської майстерності, але нема й фальші, бо «кожна дитина читала серцем».

«Дитячий Кобзар» разом із диском отримали у подарунок усі дітки, що його озвучували. Трохи згодом видання і диск відправлять у всі спецшколи-інтернати для сліпих. Отримають новинку й обласні бібліотеки України. Також Оксана Потимко розповіла, що один примірник «Кобзаря» шрифтом Брайля передадуть на згадку у Народний музей Тараса Шевченка у Львові, розташований у Палаці мистецтв.

На презентації сьогодні ішлося й про те, що Ресурсний центр освітніх інформаційних технологій для осіб з особливими потребами Національного університету «Львівська політехніка» вже почав отримувати замовлення на друк таких книжок з інших міст України. Але не тільки – з-за кордону також. Зокрема – з Білорусі.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів.

Фото Олександра МАЗУРЕНКА.