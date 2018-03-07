У Львові презентували мистецький погляд трьох художників на Карпати

Сьогодні, 7 березня, у львівському Палаці мистецтв відкрилася виставка «Священні вершини Карпат». Цією експозицією Палац мистецтв розпочав святкові заходи до дня народження Тараса Шевченка.

Виставку презентували художники Богдан Збриський, Людмила та Микола Рибенчуки. Для них гори є найбільшим натхненням. Тому багато часу вони проводять саме там малюючи їх. На картинах глядачі можуть побачити Карпати у всі пори року. крім того на своїх полотнах вони зображають і корінних жителів гір – гуцулів.

Всього до огляду представлено 39 робіт художників. Їх митці створили протягом останніх років. Крім того окремо представлені засушені деякі гірські рослини. усі вони – лікарські. Вивчення лікарських рослин Карпат та їх використання в медицині та побуті – давнє захоплення Миколи Рибенчука. Тож шукаючи в горах кращого ракурсу художник також уважно придивляється до рослин та досліджує їх.

Загалом свою виставку автори презентували досить цікавою легендою: «Коли планетний Творець працював над оформленням тверді, Він спрямував увагу на плодоносні рівнини, які могли дати людям спокійне хліборобство. Але Матір Світу сказала: «Правда, люди знайдуть на рівнинах і хліб, і торгівлю, але коли золото забруднить рівнини, куди ж підуть часті духом для зміцнення? Або нехай вони отримають крила, або нехай їм будуть дані гори, щоб врятуватися від золота». І Творець відповів: «Рано давати крила, вони понесуть на них смерть і руйнування, але дамо їм гори. Нехай деякі боїться їх, але для інших вони будуть порятунком». Так розрізняються люди на рівнинних і на гірських».

Оглянути виставку можна до 18 березня.

Павло ПАЛАМАРЧУК, Львів, фото автора