У Львові реставрували опудало волохатого носорога, якому понад 14 тисяч років

Тушу самиці носорога відновлювали у Природознавчому музеї НАН України. За словами завідувача наукового відділу Андрія Бокотея, її родичі вимерли на території Галичини ще понад 10 тисяч років тому.

Тварину знайшли понад 110 років тому – 1907-го, у копальні біля села Старуня (Богородчанський район Івано-Франківської області), де на глибині 17 метрів видобували озокерит.

Науковець говорить, що тіло носорожиці добре збереглося в нафті: є голова та передня частина тулуба з лівою поламаною кінцівкою. Решту, припускає, з’їли хижаки. Отож довелося доштуковувати тушу гіпсом і маскувати шматками врятованої шкіри.

Відновлювальні роботи опудала тривали три місяці – цінний і давній експонат знепилювали, просочували спеціальними протигрибковими розчинами.

А зо два десятки органів носорожихи, що добре збереглися, тримають у прозорому посуді в спеціальному розчині.

До слова: Андрій Бокотей зазначає, що публіка може побачити оце опудало тварини ряду непарнокопитних лише тому, що багато тисяч років тому ссавцю вагою до трьох тонн… не пощастило. «Люди полювали на носорогів, бо їли їх м’ясо, а шкіру та кістки використовували для будівництва житла. В нашого було поранення від спису від лівою кінцівкою, де серце. Але спис встромлений під гострим кутом, то ж до серця не дійшов, і підранена тварина, напевно, просто стекла кров’ю», ‒ зазначив заввідділу.

Коли саме планують виставити на огляд публіки опудало волохатого носорога, у львівському Природознавчому музеї не озвучують. Кажуть, що скоро. І додають, що показ відбуватиметься у межах виставки «Льодовиковий період».

Насамкінець варто додати, що у музеях світу є лише два оригінальні опудала волохатих носорогів – у Львові і в Кракові.

Тетяна КОЗИРЄВА, Львів