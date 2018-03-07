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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус: 55 загиблих

7 березня, 2018 - 11:13
Фото ABC

В Папуа-Новій Гвінеї стався потужний землетрус магнітудою 6,7, в результаті чого загинули не менш як 55 осіб. Про це повідомив губернатор провінції Саутерн-Хайлендс Вільям Пауі, передає Anadolu.

Підземні поштовхи магнітудою 6,7 були зафіксовані в 112 км на північний захід від міста Поргера.

За словами Пауі, кількість жертв досягла 55 осіб.

Також повідомляється, що після основних поштовхів були зафіксовані кілька афтершоків.

Нагадаємо, 26 лютого в Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус магнітудою 7,4. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 км, епіцентр знаходився в 104 км на захід від міста Менді (налічує 26 тисяч жителів). За останніми даними, в результаті стихійного лиха загинули понад 30 людей, ще понад 300 постраждали. У постраждалих регіонах також було порушено електропостачання, у багатьох місцях сталися зсуви.

Джерело: День

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