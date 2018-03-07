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У прокат вийшов український мультик "Викрадена принцеса"

7 березня, 2018 - 16:21
Скріншот з відео

В Україні 7 березня вийшов у прокат мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» виробництва студії Animagrad.

Про це повідомили в прес-службі Держкіно, передає Укрінформ.

«Коли дивишся «Викрадену принцесу», стає зрозуміло, що на наших очах в Україні з'являється національний продукт, що може скласти конкуренцію стрічкам Піксара та Діснея”, - сказав  голова Держкіно Пилип Іллєнко.

Він наголосив, що за технічним і художнім рівнем цей фільм - достойний конкурент найкращих зразків світової комерційної анімації і має серйозний комерційний потенціал.

«Його чомусь називають мультиком, але це анімаційний фільм, тому така назва трошки принижує мегазусилля, які треба докласти до створення подібного продукту», - сказав Іллєнко. 

Перебуваючи на стадії виробництва, права на прокат цього анімаційного фільму вже були попередньо продані на більш ніж 30 територій.

Проект «Викраденої принцеси» став одним із переможців 9-го конкурсного відбору Держкіно, яке надало йому фінансову підтримку розміром 19 млн 44,4 тис. грн., що становить майже 20% від загальної вартості виробництва фільму. Режисером стрічки є Олег Маламуж. Автором сценарію - Ярослав Войцешек, продюсером - Єгор Олесов, художником-постановником - Крістіан Коскінен.

Джерело: Укрінформ

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