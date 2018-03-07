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У сервісі Apple Music з'явився підрозділ української музики

7 березня, 2018 - 19:06
Скріншот з сервісу

У популярному сервісі для прослуховування музики з’явився підрозділ українських виконавців The Sounds of Ukraine, повідомляє LiRoom.

6 березня у стрімінговому сервісі Apple Music з’явилась вкладка The Sounds of Ukraine.

"Вивчайте українську багатогранну музичну сцену у нових релізах, обраних плейлистах та музичні відео найкращих місцевих талантів  від вічної класики до найновішого попу”, - йдеться у офіційному описі.

У вкладці доступні наступні підрозділи: "останні релізи", "гарячі треки", "альбоми на повторі", "підбірки" та "виконавці".

 LiRoom відтворив плейлист із найпопулярніших треків українських виконавців.

Джерело: День

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