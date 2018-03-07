У Швейцарії відновить роботу найстаріший у світі атомний реактор

Швейцарська атомна електростанція Бецнау-I наприкінці березня почне працювати на повну потужність після тривалого ремонту. Про це повідомляє The Local, передає "ЄП".

У березня 2015 року на АЕС були виявлені проблеми з тиском. Енергетичний концерн Axpo, який керує станцією, зазначив, що детальні дослідження підтвердили наявність вкраплень оксиду алюмінію в реакторі.

Зазначається, що проблема виникла внаслідок процесу створення реактора в 1965 році і не була пов'язана з операціями реактора.

Axpo також заявив, що витратив близько 2,5 мільярдів франків на оновлення об'єкту, що означає, що реактор Бецнау 1 тепер працюватиме до 2030 року.

Бецнау-I в даний час є предметом судової справи у Федеральному адміністративному суді Швейцарії. Екологічні групи та місцеві жителі звинувачують атомного регулятора Ensi в тому, що він видав неправдивий сертифікат про відповідність систем захисту реактора від землетрусу, щоб підтримати його роботу.

Атомна електростанція Бецнау-I функціонує з 1969 року. Це найстаріша діюча АЕС у світі після того, як 2012 року з експлуатації вивели британську АЕС в Олдбері.