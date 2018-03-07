У Вінниці жінки-військовослужбовці агітували перехожих чоловіків йти до армії

З нагоди початку весняного призову жінки, які служать у війську, влаштували своєрідний флешмоб. На Європейській площі міста, яка вважається найбільш людною, вони роздавали хлопцям призовного віку агітаційні листівки з написом «Я служу народу України, а ти?». У такий спосіб військові прагнули продемонструвати, що служити в українській армії не страшно, навіть жінкам до снаги.

«Провести такий агітаційний флешмоб запропонували наші дівчата. Приурочили його спеціально 8 березня, яке асоціюють із жіночим святом, – коментує заступник військового комісара, начальник відділення комплектування Вінницького об’єднаного міського військового комісаріату Ігор Ліщук. – Не знаю, чи спрацює такий метод промоції. Але впевнений, що хлопцям, які прагнули чи прагнуть «відкосити» від армії буде соромно дивитися в очі жінкам-військовослужбовцям, які не бояться захищати свою рідну землю і воювати на рівні з чоловіками».

За годину-півтори дівчата роздали з сотню агітаційних листівок перехожим. Більшість чоловіків з посмішками зустрічали їхні пропозиції.

Були й такі, які дякували жінкам за креативну ідею. Дехто навіть жартував і обіцяв обов’язково прийти до військкомату, щоб ще раз побачити таких відважних красунь.

«Раніше ми нічого подібного не робили, але зважаючи на те, що кількість охочих служити в армії з кожним роком зменшується, вирішили креативно підійти до агітації. Ми не лише роздаємо листівки з адресою військкомату, але й розповідаємо про переваги служби у війську, – зауважує провідний спеціаліст відділення Анастасія Бурбіцька. – За чотири роки, які я працюю у військкоматі, провела на службу в армію не один десяток хлопців. Коли вони повертаються, то дякую за «школу». Більшість з них залишаються служити за контрактом. Адже служба в українській армії це не лише почесно, це гарна заробітна плата та повний соцпакет».

Олеся ШУТКЕВИЧ, Вінниця, фото автора