У Єврокомісії сподіваються, що США не будуть запроваджувати мита на сталь і алюміній з ЄС

У Єврокомісії висловили сподівання, що адміністрація США все ж візьме до уваги, що ЄС є ключовим партнером Сполучених Штатів у сфері безпеки, і не запроваджуватиме мита на сталь і алюміній з ЄС.

Про це заявила єврокомісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом на брифінгу у Брюсселі, передає ЄП.

Вона нагадала, що 1 березня президент США Дональд Трамп заявив про наміри запровадити мита на імпорт сталі та алюмінію в 25% і 10% відповідно, керуючись міркуваннями національної безпеки.

"У нас є серйозні сумніви щодо цього обґрунтування, ми не розуміємо, як ЄС, друзі і союзники по НАТО, можуть становити загрозу національній безпеці США. Це обґрунтування глибоко несправедливе", - заявила Мальмстрьом.

Крім того, вона зазначила, що є серйозні сумніви щодо відповідності запланованих кроків правилам СОТ.

За її словами, такий крок завдасть серйозного удару по трансатлантичному партнерству і зашкодить міжнародній торгівлі.

Однак, наголосила Мальмстрьом, ЄС ще не прийняв жодного рішення щодо можливих заходів у відповідь.

"Ми досі надіємося, що ЄС буде виключений з цих планів як ключовий партнер з питань безпеки. Ми досі сподіваємося переконати адміністрацію США, що це неправильний крок. Однак ми дали зрозуміти, якщо США застосують такі кроки, це болісно вдарить по ЄС і зустріне жорстку і пропорційну відповідь", - сказала єврокомісар.

Разом з тим, за її словами, у ЄС є стратегія, яким чином діяти у разі запровадження імпортних тарифів. Ця стратегія включає захист прав ЄС в рамках СОТ, запровадження захисних заходів для запобігання перенасичення ринку ЄС металом та інші заходи.