Україна долучиться до руху солідарності за рівність статей HeForShe

Україна приєднається до руху солідарності за рівність статей HeForShe, ініційованого організацією "ООН-Жінки". Про це заявила глава офісу "ООН Жінки в Україні" Анастасія Дивінська у ході прес-показу фільму "Жінка у полоні", який відкриє фестиваль XV Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA, повідомляє "Укрінформ".

"Цього року дуже рада повідомити, що Docudays UA приєднався до глобальної кампанії, яка називається HeForShe. Сьогодні ввечері ми офіційно запускаємо цю кампанію в Україні", - заявила Дивінська.

За її словами, цей рух не є чоловічим, не є жіночим, "це рух солідарності і дає можливість чоловікам приєднатися до жінок, стати плечем до плеча і просувати питання прав людини, питання рівності між чоловіками та жінками для того, щоб вони стали реаліями XXI століття".

За 4 роки з дня запуску кампанії руху солідарності HeForShe до нього приєдналося величезна кількість чоловіків - лідерів країн, керівників найбільших корпорацій, структур, університетів по всьому світу, заявила Дивінська.

"Сьогодні 1,3 млрд чоловіків та жінок по всьому світу долучилися до HeForShe. Є такі дивовижні країни, як наприклад, Ісландія, де кожен двадцятий чоловік цієї країни є адвокатом кампанії HeForShe", - підкреслила глава офісу "ООН Жінки в Україні".

Вона висловила надію, що рух солідарності, який запускають в Україні, допоможе чоловікам та жінкам зрозуміти, що рівність між чоловіками і жінками - це фундаментальне право людини.

У рамках кампанії, за словами Дивінської, будуть організовуватись інтерактивні опитування у метро, лекції у національному музеї, "живі" бібліотеки.