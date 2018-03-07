Україна досягне рівня ВВП 2013 року через 3-4 роки, - Мінекономіки

Україна досягне рівня ВВП 2013 року у найближчі три-чотири роки. Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Михайло Тітарчук.

"Насправді, щодо втрати ВВП 2014 року – то ця цифра – 15,75%. Розуміємо причини – Донбас, тимчасова втрата Автономної Республіки Крим. Але ми прораховували два сценарії, як повернутися хоча б до рівня ВВП 2013 року. В принципі, це можливо у найближчі три-чотири роки", - сказав він.

Тітарчук додав, що за першим "бюджетним" сценарієм це можливо у 2021 році, а за другим – у 2020 році.

Він зауважив, що реформи, які зараз здійснює влада, не можуть у перший рік показати результат, вони мають відкладений у часі ефект – стають відчутними на другий, на третій роки.