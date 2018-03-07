Україна збільшила транзит газу до ЄС на 30%

Транзит російського газу до країн ЄС у березні зріс на 30% порівняно з початком березня 2017 року. Про це повідомив ПАТ "Укртрансгаз" у Facebook.

"Незважаючи на провокації Газпрому, ми надійно забезпечуємо транзит газу до країн ЄС, який зріс аж на 30% порівняно з початком березня в минулому році", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними УТГ, транзит станом на 5 березня становив 263,27 млн кубометрів. Для порівняння, станом на 5 березня 2017 року він дорівнював 203 млн кубометрів.