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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Україна збільшила транзит газу до ЄС на 30%

7 березня, 2018 - 14:38
Фото з архіву "Дня"

Транзит російського газу до країн ЄС у березні зріс на 30% порівняно з початком березня 2017 року. Про це повідомив ПАТ "Укртрансгаз" у Facebook.

"Незважаючи на провокації Газпрому, ми надійно забезпечуємо транзит газу до країн ЄС, який зріс аж на 30% порівняно з початком березня в минулому році", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними УТГ, транзит станом на 5 березня становив 263,27 млн кубометрів. Для порівняння, станом на 5 березня 2017 року він дорівнював 203 млн кубометрів.

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