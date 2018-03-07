Українець став призером етапу Кубка світу зі спортивної гімнастики

Представник України Петро Пахнюк виборов медаль етапу Кубку світу зі спортивної гімнастики, що проходив у Чикаго.

Про це повідомляє НОК України.

Український 26-річний спортсмен набрав за сумою багатоборства 83,064 бали. Другим став британець Джеймс Холл, у якого на 0,233 бала більше, а переміг минулорічний переможець американець Юль Мольдауер, який набрав на 2,9 бали більше.

Відзначимо, що Кубок світу складається з чотирьох етапів.

Наступний проходитиме у німецькому Штутгарті 17-18 березня.