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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

В АТО бойовики продовжують обстрілювати позиції ЗСУ

7 березня, 2018 - 19:28
Фото Reuters

Від початку доби 7 березня бойовики у зоні проведення Антитерористичної операції один раз обстріляли українські позиції, внаслідок чого було поранено військовослужбовця ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на донецькому напрямку бойовики зі стрілецької зброї вели вогонь біля Красногорівки.

"Унаслідок цього обстрілу поранення зазнав військовослужбовець Збройних сил України", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках, згідно з даними штабу, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Зазначається, що українські військовики, які виконують завдання на першій лінії оборони, перебувають на своїх постах, укріплюють позиції та спостерігають за бойовиками.

Джерело: День

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