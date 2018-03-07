В Одесі відкрили представництво Консультативної місії ЄС в Україні

В Одесі 7 березня відкрилося регіональне представництво Консультативної місії Європейського Союзу в Україні, яка надає підтримку державним органам у реформуванні сектору громадської безпеки шляхом стратегічних консультацій та практичної допомоги. Про це повідомляє УНІАН.

"Консультативну місію ЄС створено для надання допомоги в процесі реформування. З відкриттям третього регіонального представництва та розширенням нашої підтримки для Одеси, ми засвідчуємо свою відданість цьому процесу", - сказав на церемонії відкриття командувач цивільними операціями місії спільної політики безпеки та оборони ЄС Кеннет Дін.

Він уточнив, що у 2016 році почали працювати представництва у Львові і Харкові. Головний офіс місії розташований у Києві.

Передбачається, що в перспективі в Одесі працюватимуть 20 представників місії - міжнародні та українські експерти.

"Як і всі українці, одесити хочуть бачити своє майбутнє і майбутнє своїх дітей безпечним і забезпеченим. Це означає майбутнє, де люди довіряють органам сектору громадської безпеки, де панує верховенство права", - додав Дін.

Як зазначив заступник голови представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен, Одеська область є ключовою для України і керівництво країни неодноразово зверталося з проханням відкрити представництво саме в Одесі.