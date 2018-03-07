В ООН оголосили тендери на закупівлю ліків для України

Програма розвитку Організації об'єднаних націй оголосила тендери на закупівлю ліків та медичних виробів за кількома напрямами. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

"На виконання договору між Міністерством охорони здоров’я України та Програмою розвитку ООН в Україні (ПРООН), міжнародна організація оголосила збір заявок на поставку лікарських засобів в рамках ... національної програми охорони громадського здоров'я в Україні", - йдеться у повідомленні.

Закупівлі медикаментів здійснюються за 6 напрямами: ліки для лікування гепатиту С (4 лоти); медикаменти для лікування гепатиту B та С (11 лотів); ліки для пацієнтів з розсіяним склерозом (1 лот); лікарські засоби для пацієнтів з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями, легеневою артеріальною гіпертензією, дітей з розладам психіки зі спектру аутизму, дітей з первинними (вродженими) імунодефіцитами (22 лоти); медичні вироби для діагностики та лікування дітей з онкологічними та онкогематологічними захворюваннями (145 лотів); радіофармацевтичні препарати для лікування онкологічних хворих (4 лоти).