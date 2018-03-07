Внаслідок лихоманки Ласса у Нігерії загинули 78 людей

З початку року зі 110 зареєстрованих випадків смерті з підозрою на захворювання на лихоманку Ласса в Нігерії підтвердилися 78 випадків. Про це свідчать дані Нігерійського центру з контролю захворювань.

З січня 2018 року в Нігерії було зафіксовано понад 1100 випадків підозри на лихоманку Ласса, з них 353 підтверджено. Ще 3126 осіб контактували з інфікованими, за ними здійснюють спостереження.

Згідно з даними центру, лише впродовж минулого тижня було зареєстровано 35 нових підтверджених випадків захворювання у 5 областях держави.

Лихоманка Ласса - це гостре і важке вірусне геморагічне захворювання, яке може вражати різні органи і руйнувати кровоносні судини.

Більшість тих, хто заражаються, мають легку форму хвороби із симптомами лихоманки, головного болю, загальної слабкості або ж взагалі без симптомів.

Але в гострих випадках перебіг хвороби може мати симптоми, як при Еболі - іншій небезпечній геморагічній лихоманці - з кровотечами з носа, рота й інших частин тіла.

За статистикою, смертельний результат настає приблизно в 1% випадків. Однак за нинішніх спалахів у Нігерії смертність, за даними Національного центру з контролю за інфекційними захворюваннями, в підтверджених і передбачуваних випадках інфікування становить 20%.