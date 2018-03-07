Волкер обговорив зі Щерським протидію агресії РФ та підтримку України

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер обговорив з головою канцелярії президента Польщі Кшиштофом Щерським протидію агресії РФ та підтримку України. Про це Волкер повідомив у Twitter.

"Зустрівся з Кшиштофом Щерським з канцелярії президента Польщі, щоб обговорити, як відповідати на російську агресію в регіоні і підтримати територіальну цілісність України", - написав Волкер.

Як повідомило "Польське радіо", голова канцелярії президента Польщі після розмови з Волкером відбуде до США.

У четвер, 8 березня, у Вашингтоні Щерський зустрінеться з представниками Державного департаменту США та радниками американського президента у Раді національної безпеки. 9 березня у Нью-Йорку він зустрінеться з представниками держав-членів Ради безпеки ООН, аби обговорити тематику та завдання дискусії на високому рівні, яку Польща має намір зорганізувати у травні під час свого головування у роботі Радбезу ООН.

1 січня Польща на два роки стала непостійним членом у Раді безпеки. Місячне головування у Раді Польща буде здійснювати у травні 2018 року і, ймовірно, у другій половині 2019 року.