Єврокомісія підтвердила візит Могеріні до України 11-12 березня

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні відвідає Україну 11-12 березня з робочим візитом. Про це у середу, 7 березня, повідомили у прес-службі Єврокомісії. Серед іншого, Могеріні проведе зустрічі з президентом України Петром Порошенком, прем'єром Володимиром Гройсманом, а також представниками ОБСЄ.

"Візит відбудеться у важливий момент для імплементації критично важливих реформ, пов'язаних з Угодою про асоціацію ЄС-Україна, і буде нагодою поновити довготривалу відданість ЄС українському народу та його прагненням побудувати сильнішу Україну", - наголосили в Єврокомісії.

У ній також вказали на те, що візит відбудеться за кілька днів до четвертої річниці незаконної анексії Росією Криму та Севастополя, які "ЄС не визнає та продовжує підтримувати територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України".

Востаннє Федеріка Могеріні відвідувала Київ у листопаді 2015 року у рамках поїздки країнами "Східного партнерства". 19 березня у Брюсселі відбудеться засідання Ради ЄС із закордонних справ, до участі в якій запрошено і главу МЗС України Павла Клімкіна.