З початку року зафіксовано 46 випадків порушень свободи слова, - ІМІ

В Україні за січень і лютий зафіксовано 46 випадків порушень свободи слова, які сталися у 18 регіонах країни. Про це свідчать дані щомісячного моніторингу Інституту масової інформації "Барометр свободи слова".

"За січень та лютий 2018 року експерти ІМІ зафіксували загалом по Україні 46 випадків порушень свободи слова, які сталися в 18 регіонах країни. За аналогічний період 2017 року було зафіксовано менше таких випадків порушень (36)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що основними порушеннями за ці два місяці стали - перешкоджання професійній діяльності журналіста (23 випадки), обмеження доступу до публічної інформації (5) та юридичний тиск (4).

Різке зростання в категорії "перешкоджання" експерти ІМІ зафіксували саме у лютому (18 випадків), для порівняння, у січні таких випадків було 5.

Загалом, за даними ІМІ, "у лютому активніше порушували права журналістів (33 випадки), у порівнянні з січнем (13 випадків)".

Як свідчать дані моніторингу, регіоном-лідером з порушень з початку 2018 року став Київ з областю (18 випадків). В інших регіонах зафіксовано по три випадки (Волинь, Миколаївщина та Львівщина), а також по два (Рівненщина, Вінниччина, Херсонщина, Запоріжжя та Хмельниччина).

В основному порушували право журналістів на професію приватні особи, правоохоронці, місцева влада і депутати.

Уперше в цьому році, у лютому, ІМІ зафіксував 4 випадки юридичного тиску на ЗМІ та журналістів з боку правоохоронців, представників військкомату та Нацбанку.

"Так, випадок перешкоджання, який обурив журналістську спільноту, стався 7 лютого у Верховній Раді. Народний депутат з депутатської групи "Воля народу", колишній член Партії регіонів Олександр Пономарьов вихопив з рук і забрав мобільний телефон у парламентського кореспондента інтернет-видання "Цензор.НЕТ" Івана Марусенка, в той час як журналіст знімав на камеру телефону коментар нардепа", - зазначється в повідомленні.

Крім того, як нагадали в ІМІ, у Києві 21 лютого в Оболонському районному суді правоохоронці просили журналісток продемонструвати відсутність написів на тілі, шукаючи написи Femen. Правоохоронці проводили такий додатковий огляд жінок-відвідувачок суду, оскільки в цей день у суді мав відбутися допит Президента України Петра Порошенка у справі про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

"Лютий також позначився відверто нахабним нападом на офіс ЗМІ", - заявили в ІМІ, зазначивши, що, зокрема, у Рівному невідомий невідомий чоловік зайшов до офісу редакції інформаційно-аналітичного порталу "Четверта влада" і підпалив пляшки з запальною сумішшю, після чого втік. Унаслідок пожежі згоріла одна кімната. Ніхто не постраждав, хоча в офісі були люди.

У Запоріжжі 15 лютого представник охорони державного підприємства “Кремнійполімер” зламав камеру знімальній групі 24 каналу, намагаючись її відібрати. Журналісти перед цим відзняли коментар з одним із керівників заводу.

Крім того, зазначили в ІМІ, у місті Броди Львівської області 18 лютого настоятель Московського патріархату разом зі своїми парафіянами перешкоджали та агресивно кидалися на знімальну групу телеканалу "НТА" програми "Правда. Розслідування". Інцидент стався на території храму Московського патріархату. Журналістка та керівник проекту Катерина Широкопояс і оператор Віталій Кулеха готували матеріал про діяльність Московського патріархату на Львівщині та законність використання земельної ділянки для потреб парафії МП у Бродах.

Також, йдеться в повідомленні, чернівецькі журналісти знову, як і минулого року, звинуватили керівництво обласної поліції у закритості. Журналісти заявили про закритість прес-служби Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області та покладають відповідальність за таку ситуацію на начальника облуправління Сергія Пілігріма.