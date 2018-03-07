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Закон про кримінальну відповідальність за доведення до самогубства набув чинності

7 березня, 2018 - 09:11

В Україні набув чинності закон № 2292-VIII, який передбачає обмеження або позбавлення волі строком до 3 років за доведення до самогубства. Вчора документ опублікували в парламентському виданні "Голос України".

Доведення до самогубства або до спроби самогубства карається обмеженням або позбавленням волі на строк до 3 років. У тому числі, якщо з людиною жорстоко поводилися, шантажували, систематично принижували або змушували робити те, чого вона не хотіла. У нормі закону також згадано "схиляння до самогубства" та "інші дії, що призводять до скоєння самогубства".

Згідно з іншими нормами ст. 120 Кримінального кодексу, доведення до самогубства особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб будуть карати обмеженням або позбавленням волі на строк до 5 років. А схиляння до самогубства неповнолітнього — позбавленням волі на строк від 7 до 10 років.

Нагадаємо, раніше стали набувати популярності так звані "групи смерті" в соцмережах. Підлітків "вербували" до груп, пропонували ігри квести із завданням собі каліцтв, кінцевою метою яких було самогубство. Зазначалося, що раніше організаторів подібних груп складно було притягнути до відповідальності у зв’язку з відсутністю необхідних норм у Кримінальному кодексі.

Джерело: 112 Україна

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