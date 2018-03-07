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Франсуа-Рене де Шатобріан, французький письменник, політик і дипломат

Завтра на Хрещатику перекриють рух

7 березня, 2018 - 22:07
Фото з відкритих джерел

У зв’язку з проведенням "Великого жіночого ралі" у четвер 8 березня перекриють рух на Хрещатику.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

КМДА підтримала ініціативу громадської організації "Київський міський автомотоклуб" щодо проведення 8 березня на вул. Хрещатик змагань із авторалі для жінок "Велике жіноче ралі".

Відомо, що рух перекриють від вул. Богдана Хмельницького до вул. Прорізної з 8:00 до 22:00.

Біля заходу чергуватиме бригада швидкої медичної допомоги, пожежники та аварійно-рятувальна техніка.

Джерело: День

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