Авіакомпанія Air France скасувала близько 30% рейсів через страйк працівників, які вимагають підвищення зарплатні. Про це повідомляє ЄП з посиланням на The Associated Press.

Суботній страйк позначився як на внутрішніх, так і на міжнародних рейсах. Зокрема, в аеропорту Шарль де Голль та Орлі скасовано чверть рейсів.

Це вже п’ятий страйк працівників Air France з лютого, і кількість скасованих рейсів щоразу зростає.

Цього тижня профспілки оголосили нові страйки, і у вівторок страйк Air France співпав з національним страйком залізничників.

Профспілки Air France вимагають підвищення зарплат на 6% після того як вони були заморожені протягом кількох років. Air France же готова до підвищення лише на 1%.