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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Американські військові висунулися на кордон з Мексикою

7 квітня, 2018 - 14:15
Фото Reuters

Військовослужбовці Національної гвардії висуваються підтримати місію із забезпечення безпеки південно-західного кордону США. Про це йдеться в спільній заяві міністра внутрішньої безпеки Штатів Кірстен Нільсен і глави Пентагону Джеймса Меттіса, опублікованій в Twitter.

"Ввечері Національна гвардія вирушила на допомогу прикордонній службі на південно-західному кордоні США. Міністерство внутрішньої безпеки виявило вразливі місця в безпеці кордону і звернулося до Нацгвардії", - сказано в заяві.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що на кордон з Мексикою вирушать від 2 до 4 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

До цього, наприкінці березня, Трамп опублікував перше фото будівництва стіни на кордоні з Мексикою.

Джерело: 112 Україна

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