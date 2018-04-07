Американські військові висунулися на кордон з Мексикою

Військовослужбовці Національної гвардії висуваються підтримати місію із забезпечення безпеки південно-західного кордону США. Про це йдеться в спільній заяві міністра внутрішньої безпеки Штатів Кірстен Нільсен і глави Пентагону Джеймса Меттіса, опублікованій в Twitter.

"Ввечері Національна гвардія вирушила на допомогу прикордонній службі на південно-західному кордоні США. Міністерство внутрішньої безпеки виявило вразливі місця в безпеці кордону і звернулося до Нацгвардії", - сказано в заяві.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що на кордон з Мексикою вирушать від 2 до 4 тисяч військовослужбовців Національної гвардії.

До цього, наприкінці березня, Трамп опублікував перше фото будівництва стіни на кордоні з Мексикою.