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Більше 40 країн виділили загалом близько €11 млрд на допомогу Лівану

7 квітня, 2018 - 23:03
Фото: Reuters

Представники близько 40 країн і Міжнародного валютного фонду (МВФ) в п'ятницю, 6 квітня, узгодили виділення Лівану багатомільярдної суми. На міжнародній конференції донорів, яка проходила в Парижі, було вирішено надати Бейруту кредити за пільговою ставкою і матеріальну допомогу в цілому приблизно на 11 млрд доларів (майже 9 млрд євро). Про це повідомляє Deutsche Welle

Найбільшу частку (4 млрд доларів) погодився протягом п'яти років виділить МВФ, повідомляє інформагентство AFP. Саудівська Аравія в свою чергу обіцяла продовжити кредитну лінію розміром в один мільярд доларів.

Найбільшим європейським донором стала Франція, яка вирішила виділити 550 млн євро. Нідерланди погодилися надати 300 млн євро, Великобританія і Італія - ​​по 120 млн євро, а Євросоюз як організація - 150 млн євро. Основна мета виділення коштів - стабілізація політичної ситуації в Лівані.

Французький президент Емманюель Макрон зазначив в ході зустрічі, що виділені кошти підуть на реформи і, зокрема, термінові інфраструктурні заходи. "Основні проблеми Лівану пов'язані із забезпеченням доступу до води, управління відходами, освітою і охороною здоров'я", - написав Макрон в своєму мікроблозі в Twitter.

Макрон також зазначив "надзвичайну щедрість" Лівану, який прийняв понад мільйон біженців із сусідньої Сирії. Раніше в той же день Макрон в телефонній розмові закликав президента Росії Володимира Путіна використовувати "весь свій вплив" на сирійську владу для закінчення збройного конфлікту.

 

 

Джерело: Deutsche-Welle

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