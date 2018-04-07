Екс-президент Бразилії не прийшов до поліції за рішенням суду

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва не виконав розпорядження суду і не з'явився в поліцію. Про це повідомляє Associated Press.

Да Сілва повинен був здатися владі о 17.00 за місцевим часом в місті Курітіба. Однак, за даними агентства, він разом зі своїми прихильниками до цих пір знаходиться в Сан-Бернарду-ду-Кампу в штаті Сан-Паулу.

Раніше Верховний суд Бразилії видав ордер на арешт да Сілви під варту. Сам він назвав абсурдом рішення суду. Суд засудив екс-президента до 12 років в'язниці за корупцію. За даними слідства, да Сілва і його дружина отримали приблизно 748 тис. доларів від будівельної компанії OAS через незаконні схеми, пов'язаної з державною нафтовою компанією Petrobras.

Лула да Сілва був президентом Бразилії з 1 січня 2003 року 1 січня 2011 року.