Facebook посилює контроль над політичною рекламою

Facebook посилює контроль над рекламою з політичним контентом. Надалі при розміщенні такої реклами потрібно буде вказувати, хто її оплачує. Соцмережа буде також перевіряти розташування і особу замовника, повідомив засновник Facebook Марк Цукерберг в п'ятницю, 6 квітня. За його словами, соціальна мережа має намір таким чином ускладнити спроби маніпуляцій на кшталт імовірного втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року.

Компанія Facebook ще в жовтні 2017 року посилила правила розміщення передвиборної агітації, нині контроль тільки посилюється: оголошення, що стосуються важливих політичних дебатів, повинні надалі ясно позначатися як "політична реклама".

Як повідомив Марк Цукерберг, його компанія наймає тисячі нових співробітників для посилення контролю напередодні виборів до Конгресу США в листопаді 2018 року. Він зазначив, що напередодні важливих виборів в США, Мексиці, Бразилії, Індії, Пакистані та інших країнах головним пріоритетом для нього є запобігання спробам впливу на виборців.

Цукерберг визнав, що заплановані заходи не дозволять повністю запобігти зловживанням, проте він упевнений в тому, що зловмисникам надалі буде складніше використовувати фальшиві акаунти і сторінки Facebook для поширення реклами, тобто робити те, що, за його словами, "росіяни робили під час виборів 2016 року".

Росію постійно звинувачують у втручанні в президентську кампанію в США на стороні Дональда Трампа. Москва заперечує це.

Facebook перебуває в центрі скандалу навколо витоку даних десятків мільйонів користувачів цієї соціальної мережі. Як з'ясувалося, британська компанія Cambridge Analytica, пов'язана з передвиборчим штабом Дональда Трампа, скористалася даними додатка для Facebook, який пропонував користувачам скласти їхній психологічний портрет. Під час останньої передвиборної кампанії в США Cambridge Analytica використовувала особисті дані частини електорату для створення адресної і психологічно вивіреної політичної реклами.