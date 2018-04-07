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Ford відкликає 350 тисяч вантажівок і позашляховиків через потенційну несправність

7 квітня, 2018 - 18:35
Фото: Reuters

Американський концерн Ford Motor Co. відкликає 350 тисяч вантажівок і позашляховиків через потенційні проблеми з перемиканням передач.

Про це повідомляє NPR.

"Компанія відкликає недавні моделі позашляховиків Ford F-150 і вантажівок Expedition, оскільки проблеми з перемиканням передач можуть змусити водіїв думати, що їхній автомобіль припаркований, навіть коли це не так. Несправність може призвести до непередбаченого руху транспортного засобу", - йдеться в повідомленні.

Автомобілі відкличуть у США, Канаді та Мексиці. Машини оглянуть і полагодять у разі, якщо виявлять несправність.

Джерело: День

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