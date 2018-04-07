Клімкін розказав про умови зустрічі в "нормандському" форматі

Україна готова до зустрічі глав Міністерств закордонних справ "нормандського формату", якщо до порядку денного буде включено питання безпеки, звільнення заручників та миротворчої місії, заявив глава МЗС України Павло Клімкін.

"Буду говорити з німецьким міністром в найближчі дні. Спочатку теж зустрінемося втрьох або переговоримо по телефону, потім будемо дивитися, з чим виходимо на Росію", – сказав він в ефірі телеканалу "Інтер" у п'ятницю ввечері, відповідаючи на питання, чи можна прогнозувати найближчим часом проведення зустрічей у "нормандському форматі".

Глава МЗС зазначив, що ключовими є питання безпеки, звільнення політичних ув'язнених і заручників, а також концепт миротворчої місії на Донбасі.

"Я сказав своєму французькому колезі, і німецькому: якщо включаємо ці три питання до порядку денного "нормандської зустрічі" – збираємося вчотирьох. Дуже сподіваємося, що найближчим часом на таку зустріч ми вийдемо", – заявив Клімкін.

Нагадаємо, зустріч глав МЗС у "нормандському форматі" на полях Мюнхенській конференції з безпеки не відбулася. Переговори повинні були пройти 16 лютого. Глава МЗС України Павло Клімкін пояснив, що не встигла приїхати німецька делегація.

16 лютого Клімкін і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на полях Мюнхенської конференції обговорили питання звільнення заручників, а також введення миротворчої місії ООН на Донбас, однак переговори істотних результатів не принесли.

29 березня лідери "нормандської четвірки" заявили, що розглянуть можливі шляхи прискорення імплементації мінських домовленостей в найближчі місяці.