Литва направила нових військових інструкторів до України

Група литовських військових інструкторів, що складається з 12 професійних військових і військових-добровольців, вирушила до України. Як пише Delfi, вони прибудуть на зміну військовим Драгунського батальйону ім. княгині Біруте, який вже повернувся до Литви.

На полігоні в Яворові (Львівська область) литовці спільно з колегами зі США, Канади, Польщі та Великої Британії будуть навчати українців плануванню операцій, а також проводити та оцінювати навчання, стрільби тощо.

Литовські військові інструктори беруть участь у підготовці українських військових з серпня 2015 року.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що підготовку з канадськими військовими інструкторами, які також беруть участь у навчанні бійців ЗСУ, пройшли понад 5 тисяч українських військовослужбовців.