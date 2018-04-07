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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Литва направила нових військових інструкторів до України

7 квітня, 2018 - 14:57

Група литовських військових інструкторів, що складається з 12 професійних військових і військових-добровольців, вирушила до України. Як пише Delfi, вони прибудуть на зміну військовим Драгунського батальйону ім. княгині Біруте, який вже повернувся до Литви.

На полігоні в Яворові (Львівська область) литовці спільно з колегами зі США, Канади, Польщі та Великої Британії будуть навчати українців плануванню операцій, а також проводити та оцінювати навчання, стрільби тощо.

Литовські військові інструктори беруть участь у підготовці українських військових з серпня 2015 року.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що підготовку з канадськими військовими інструкторами, які також беруть участь у навчанні бійців ЗСУ, пройшли понад 5 тисяч українських військовослужбовців.

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