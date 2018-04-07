Мешканці норвезького міста сприйняли звук сирени за сигнал про початок війни з Росією

Мешканці норвезького міста Вадсе неподалік від кордону з Росією почули сирену і подумали про те, що почалася війна. Про це повідомляє ЄП з посиланням на телерадіокомпанію NRK.

Сирена увімкнулася близько 23.50 за місцевим часом. Її звук лунав протягом приблизно 15 хвилин, доки власник старої пожежної станції, де розташована сирена, не прибув на місце і не вимкнув її.

За цей час надзвичайні служби міста отримали низку телефонних дзвінків від наляканих мешканців.

"Багато хто припустив найгірше, наприклад, війну" - розповів офіцер поліції Ян-Олаф Шойлберг.

Як зазначається, у місці встановлені декілька сирен, однак увімкнулася лише одна з них. Причини увімкнення сирени досі не встановили.

Телерадіокомпанія відзначає, що за ясної погоди з міста Вадсе добре видно територію Росії, зокрема, напівзруйнований ядерний завод, і коли вмикаються сирени, багато мешканців думають про східного сусіда.