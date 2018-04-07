Мінфін США зобов'язав припинити контракти з компаніями і організаціями РФ

Міністерство фінансів США зобов'язало американський бізнес впродовж наступних двох місяців припинити контракти та домовленості з російськими компаніями і організаціями, які були визначені в останній хвилі американських санкцій відносно Росії.

Про це йдеться у двох офіційних документах, оприлюднених Офісом з контролю за іноземними активами (OFAC) американського мінфіну, передає Укрінформ.

Зокрема, міністерство фінансів США зобов'язало до опівдня 7 травня припинити всі транзакції та взаємодію з російськими компаніями, які потрапили під санкції, у тому числі, з групою EN+, групою ГАЗ та Об'єднаною компанією "РУСАЛ".

У іншому документі, випущеному в п'ятницю OFAC наголошується на необхідності до 5 червня анулювати контракти й домовленості з 12-ма російськими організаціями, які потрапили під дію санкцій. Серед них: Агрохолдінг "Кубань", Basic Element Ltd, B-Finance Ltd, група EN+, ЄвроСібЕнерго, Група ГАЗ, Газпром Бурение, Ладога Менеджмент, NPV Engineering, Група Ренова, Русские Машины, Об'єднана компанія Русал. Крім того, забороняється мати відносини з будь-якою іншою організацією, яка має 50% та більше акцій у зазначених компаніях.

Нагадаємо, Міністерство фінансів США оприлюднило в п'ятницю новий пакет санкцій, до якого були включені 7 російських олігархів, 17 представників російської державної влади, а також 14 організацій та компаній. У експертних колах США назвали ці санкції одним із найбільш потужних.