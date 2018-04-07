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Магатма Ґанді, філософ, політичний мислитель, політик, один із лідерів національно-визвольного руху Індії

Минулої доби бойовики 42 рази обстріляли сили АТО, 2 українських воїни поранені

7 квітня, 2018 - 08:42
Фото з архіву "Дня"

Минулої доби російсько-окупаційні війська продовжували ігнорувати «великоднє перемир’я». Агресор здійснив 42 обстріли позицій українських захисників застосувавши при цьому озброєння заборонене Мінськими угодами. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.

Унаслідок ворожого вогню два українські воїни отримали поранення. Постраждалих захисників оперативно доправлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу.

На Донецькому напрямку із забороненої 122 мм артилерії, а також озброєння БМП противник обстріляв наші позиції в Широкиному, а з мінометів калібру 82 мм – поблизу Пісків. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти відкривали вогонь по захисниках Водяного, Лебединського, Мар’їнки та неодноразово Авдіївки. Великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю агресор застосував по наших укріпленнях неподалік Талаківки і Гнутового. Також зі стрілецької зброї обстріляні захисники Красногорівки, Павлополя, Шахти «Бутівка», Пісків і Кам’янки, а снайперський вогонь – вівся поблизу Широкиного.

У свою чергу, на Луганському напрямку із заборонених 120 та 82 мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по українських опорних пунктах поблизу Луганського. Крім цього, 120 мм міномети окупанти застосували по захисниках н.п. Валуйське, а міномети калібру 82 мм, озброєння БМП та великокаліберні кулемети – по оборонцях Троїцького. Також з 82 мм мінометів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вогонь вівся по наших позиціях в районі н.п. Новолуганське.

 

Джерело: День

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