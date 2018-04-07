НАТО має вести діалог з РФ, - Столтенберг

Міжнародній спільноті варто вести діалог із Росією заради зменшення напруженості у світі. Таку думку в ефірі канадського телеканалу СВС висловив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Майже усі союзники по НАТО підтримують певні двосторонні відносини із Росією. Оскільки ми не маємо наміру ізолювати РФ, то повинні говорити із нею», - сказав Столтенберг.

На його переконання, готовність до спілкування зовсім не є виявом слабкості. «Діалог свідчить не про слабкість, а навпаки – про силу. Ми не боїмося сісти із Росією за стіл перемовин», - зауважив Генсек НАТО.

З огляду на це, він підтримав намір президента США Дональда Трампа зустрітися із Володимиром Путіним. «Думаю, що наявність політичних контактів між лідерами НАТО та Росії є позитивом», - підсумував Столтенберг.

Як повідомлялося, 2 квітня радник президента РФ Юрій Ушаков заявив у Москві, що під час телефонної розмови 20 березня президент Трамп запропонував Путіну зустрітися у Білому домі. У Кремлі також зазначили, що підготовка до зустрічі поки що не ведеться.

У Білому домі підтвердили сам факт таких обговорень, але відмовилися від коментарів.