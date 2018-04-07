Найбагатшою людиною в Європі став французький бізнесмен

Французький бізнесмен, президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно став найбагатшою людиною в Європі. Він випередив іспанського підприємця і засновника компанії Inditex Амансіо Ортегу (70, 1 млрд доларів), пише Bloomberg.

У загальносвітовому рейтингу Арно займає четверту позицію. На перших трьох розташувалися засновник Amazon, американець Джефф Безос (118 мільярдів доларів), засновник Microsoft, американець Білл Гейтс (90,3 мільярда доларів) і ще один представник США, один з найбільших у світі інвесторів Уоррен Баффет (84,1 мільярда доларів).

Найбагатший українець, бізнесмен Рінат Ахметов займає в списку 309 позицію із статками в 5,62 мільярда доларів.

Нагадаємо, в березні 7 українських бізнесменів увійшли до рейтингу мільярдерів за версією журналу Forbes.