Reuters опублікувало схему перекидання у Сирію російських найманців

Приватна сирійська авіакомпанія Cham Wings здійснює секретні рейси між Дамаском і Ростовом-на-Дону, перевозячи в Сирію російських найманців. Один з таких рейсів особисто бачив кореспондент Reuters, йдеться у розслідуванні агентства.

Як зазначається, відкритої інформації про ці рейси та розклад польотів немає, придбати квиток на них не можна. Літаки прилітають до Ростова переважно вночі, а відлітають рано вранці, коли в аеропорту майже немає інших пасажирів.

"Рейси до Ростова не згадуються на сайті. Але інформація про поїздки з'являється в онлайн-базах з відстеження польотів. Журналісти відстежили рейси між аеропортом Ростова та Сирією з 5 січня 2017 року по 11 березня 2018 року. У цей період Cham Wings здійснила 51 рейс туди і назад, кожен раз використовуючи літаки Airbus A320, які можуть перевозити до 180 пасажирів", - йдеться у публікації.

За інформацією агентства, раніше літаки Аirbus належали європейським і американським авіакомпаніям, але пізніше вони опинилися у парках близькосхідних компаній через мережу посередників та офшорів.

Reuters підкреслює, що виявлена схема поставок літаків на Близький Схід вказує на прогалину у санкціях США, які повинні були обмежити можливості президента Сирії Башара Асада і його союзників з іранського Корпусу вартових ісламської революції і угруповання "Хезболла" отримувати бійців і техніку, необхідну для військової кампанії.

Cham Wings з 2016 року перебуває під санкціями США. Компанію звинуватили у доставці в Сирію бойовиків-союзників Асада, зброї та спорядження для сирійської розвідки.

Як пише агентство, це дає уявлення про те, як доставляються до Сирії приватні російські військові контрактники, існування яких влада РФ не визнає. Росія каже, що її участь в конфлікті в Сирії обмежилася повітряними ударами, навчанням сирійських військ і невеликою кількістю спецназу.

Відповідаючи на питання журналістів про рейси між Сирією і Ростовом, а також про приватних військових контрактників, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков переадресував Reuters до міністерства оборони РФ, яке не відповіло на запит. Уряд Сирії також не відповів на питання агентства.

У Cham Wings повідомили, що вся інформація про польоти є на сайті компанії, однак польотів в Ростов на сайті не виявилося.