На світі той намудріший, хто найдужче любить життя.
Василь Симоненко, український поет і журналіст, шістдесятник

Робоча група презентувала текст змін до Конституції щодо статусу Криму

7 квітня, 2018 - 18:55
Фото: radiosvoboda.org

Робоча група Конституційної комісії України, що розробляє поправки й доповнення до Основного закону в частині Автономної Республіки Крим, презентувала текст запропонованих змін. Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на заяву радника голови Меджлісу кримськотатарського народу Арсена Жумаділова.

«Робоча група збереться для обговорення і голосування стосовно деяких позицій 18 квітня. Також була створена експертна підгрупа для доопрацювання законопроектів про статус кримськотатарського народу та інших законопроектів, що б відповідали підготовленому тексту змін», – уточнив Жумаділов.

Минулого року робоча група Конституційної комісії почала розробляти поправки до Конституції України щодо статусу Криму після деокупації. Зміни стосуються права корінного народу півострова – кримськотатарського – на самовизначення на своїй Батьківщині в складі української держави.

Робоча група Конституційної комісії завершила підготовку змін і доповнень до десятого розділу Конституції України про Автономну Республіку Крим ще в листопаді 2017 року.

Більше новин

В Україні представили текст змін до Конституції щодо статусу Криму
Постпред США: ООН стояла й дивилася, коли РФ поглинула Крим
У Херсоні судять депутата "Євпаторійської міської ради"
СБУ затримала депутата самопроголошеної "Євпаторійської міської ради"
Засуджений в окупованому Криму український активіст Балух голодує вже 2 тижні
Правозахисники передали Волкеру звернення про політв'язнів Кремля

Новини партнерів

Loading...
 

 

 

 

 