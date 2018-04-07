Робоча група презентувала текст змін до Конституції щодо статусу Криму

Робоча група Конституційної комісії України, що розробляє поправки й доповнення до Основного закону в частині Автономної Республіки Крим, презентувала текст запропонованих змін. Про це повідомляє Крим. Реалії з посиланням на заяву радника голови Меджлісу кримськотатарського народу Арсена Жумаділова.

«Робоча група збереться для обговорення і голосування стосовно деяких позицій 18 квітня. Також була створена експертна підгрупа для доопрацювання законопроектів про статус кримськотатарського народу та інших законопроектів, що б відповідали підготовленому тексту змін», – уточнив Жумаділов.

Минулого року робоча група Конституційної комісії почала розробляти поправки до Конституції України щодо статусу Криму після деокупації. Зміни стосуються права корінного народу півострова – кримськотатарського – на самовизначення на своїй Батьківщині в складі української держави.

Робоча група Конституційної комісії завершила підготовку змін і доповнень до десятого розділу Конституції України про Автономну Республіку Крим ще в листопаді 2017 року.