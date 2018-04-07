Румунія підтримала відкриття пункту пропуску Орлівка – Ісакча

Уряд Румунії підтримав відкриття пункту пропуску Орлівка – Ісакча. Відповідний документ, підписаний прем'єр-міністром Румунії Віорикою Денчіле, оприлюднив у себе на Facebook заступник голови обласної ради Одеси Юрій Димчогло.

Згідно з документом, на території прикордонного пункту також розміститься румунська митниця.

Нагадаємо, будівництво поромних комплексів Ізмаїл - Тульча (Румунія) та Орлівка (Ренійський район Одеської області) - Ісакча в грудні 2013 року було внесено до концепцію Державної цільової регіональної програми розвитку українського Придунав'я на 2014-2017 роки.

Український Кабмін схвалив проект відкриття пункту пропуску Орлівка – Ісакча ще в листопаді 2014 року.

На початку жовтня 2014 року Україна і Румунія підписали угоду про місцевий прикордонний рух.