Саудівська Аравія планує вирити канал на кордоні з Катаром

Саудівський інвестиційний фонд планує вирити канал на кордоні з Катаром. Проект чекає офіційного затвердження і дозволу на початок будівництва, повідомляє Anadolu Agency.

Протяжність кордону - 60 кілометрів. Канал дозволить зробити східне узбережжя Саудівської Аравії безперервним, що спростить торгівлю і туризм, «пожвавить регіон». Крім того, в цьому районі мають намір звести об'єкти нафтової та інших видів промисловості, спорудити пляжі, організувати курортні зони, побудувати нові порти.

Відзначається, що будівництву не перешкоджають ніякі природні і соціальні особливості території. На рубежі немає гірських ланцюгів, а також селищ і сіл, сільськогосподарських угідь.

Ширина каналу складе 200 метрів, глибина - 15-20 метрів. Він зможе приймати всі типи вантажних і пасажирських суден. Первісна вартість проекту оцінюється приблизно в 2,8 мільярда доларів. Видання підкреслює, що канал буде юридично належати виключно Саудівської Аравії.

Фото: sabq.org