США заблокували проект заяви Радбезу ООН щодо ситуації у секторі Гази

Сполучені Штати - єдина з 15 країн, яка висловила свої заперечення щодо проекту заяви Ради безпеки ООН щодо ситуації в секторі Гази, де тривають зіткнення між палестинцями та армією Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel, посилаючись на заяву посла Палестини при ООН Ріяда Мансура.

За словами Мансура, в проекті заяви "підтверджується право палестинців на мирну демонстрацію" і "схвалюється заклик генсека Гутерріша провести незалежне розслідування смертей на акціях протесту в Газі".

Посол назвав відмову США "безвідповідальною", заявивши, що вони "дали Ізраїлю зелене світло для продовження натиску на цивільне населення в Газі".

Водночас посол Ізраїлю в ООН Денні Данон наголосив, що Радбез "повинен засудити ХАМАС, який використовує дітей як людський щит… і має закликати до припинення цих провокацій".

Сполучені Штати - єдина з 15 країн, яка висловила свої заперечення щодо проекту заяви Ради безпеки ООН щодо ситуації в секторі Гази, де тривають зіткнення між палестинцями та армією Ізраїлю.

Про це повідомляє The Times of Israel,https://www.timesofisrael.com/us-blocks-arab-led-un-call-for-independent-probe-of-gaza-protests/

посилаючись на заяву посла Палестини при ООН Ріяда Мансура.

За словами Мансура, в проекті заяви "підтверджується право палестинців на мирну демонстрацію" і "схвалюється заклик генсека Гутерріша провести незалежне розслідування смертей на акціях протесту в Газі".

Посол назвав відмову США "безвідповідальною", заявивши, що вони "дали Ізраїлю зелене світло для продовження натиску на цивільне населення в Газі".

Водночас посол Ізраїлю в ООН Денні Данон наголосив, що Радбез "повинен засудити ХАМАС, який використовує дітей як людський щит… і має закликати до припинення цих провокацій".