Трамп розпочав неофіційню підготовку до допиту у ФБР

Президент США Дональд Трамп розпочав підготовку до можливого інтерв'ю зі спецпрокурором Робертом Мюллером, який займається розслідуванням справи про можливе втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела.

"Президент Дональд Трамп розпочав початкові кроки підготовки до можливого інтерв'ю з спеціальним радником", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають джерела, підготовка в Білому домі до відповідей Трампа на питання Мюллера "перебуває на початковому етапі". Наразі підготовка була короткою та неформальною і передбачала інструктаж щодо потенційних питань, які можуть зацікавити спецпрокурора під час допиту.

Повідомляється, що консультували Трампа його юристи.

Як наголошується, офіційно Трамп ще не погодився на інтерв'ю з Мюллером, однак така попередня підготовка свідчить про те, що американський президент і його команда відкриті для співбесіди.

Як повідомлялося, в Сполучених Штатах триває розслідування ФБР на чолі зі спецпрокурором Робертом Мюллером зв'язків президентської кампанії Дональда Трампа з російським урядом, а також втручання Росії у президентські вибори в США.

Президент Трамп заявив ще в січні, що готовий свідчити "під присягою" в офісі Мюллера. "Я хотів би зробити це, я хотів би це зробити якомога швидше", - зауважив він, додавши, що "ніякої змови не було".